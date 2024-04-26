В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

Минфин Бельгии не будет содействовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. В ответ на запрос РБК представитель ведомства заявил, что указы президента России Владимира Путина не имеют силы в Европе.

«Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — сказал он.

Чиновник добавил, что силу закона в Евросоюзе имеют только европейские нормативные акты о финансовых санкциях, которые не подразумевают обмена.

Позиция Минфина Бельгии имеет особое значение, так как оно является регулятором для депозитария Euroclear, в котором заблокирована основная часть российских активов.

До этого люксембургский депозитарий Clearstream также отказался содействовать исполнению ряда российских указов, направленных на разблокировку активов, в том числе за номером 844.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обмену иностранных ценных бумаг. Согласно документу, начальная стоимость отчуждаемых бумаг не может превышать 100 тыс. рублей на человека.

Как пояснил министр финансов Антон Силуанов, иностранцы смогут купить у россиян заблокированные активы за средства на счетах типа «C». По оценкам министра, таким образом около 2,5 млн россиян из 3,6 млн с замороженными активами смогут вернуть свои вложения.

В марте правительственная комиссия одобрила и утвердила правила обмена замороженными активами.

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.