Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе сдетонировало самодельное взрывное устройство

Mash: в Уфе сработало самодельное взрывное устройство

close
100%
Mash Batash' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash Batash

В Уфе на Цыганской поляне сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел недалеко от железнодорожного моста на левом берегу реки Белой. Отмечается, что звук взрыва был слышен в радиусе нескольких километров от этого места.

На место происшествия выехали специалисты, которые осмотрели территорию. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

До этого двое жителей Твери оказались под стражей после того, как заложили муляжи взрывных устройств у опор нескольких автомобильных мостов. Мужчины позвонили в правоохранительные органы, заявив о готовящемся в городе акте терроризма. Впоследствии специалисты установили личности звонивших, задержав их за имитацию минирования.

Ранее полицейские изъяли у крымчанина две самодельных булавы, взрывчатку и боеприпасы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами