В российском городе сдетонировало самодельное взрывное устройство

В Уфе на Цыганской поляне сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел недалеко от железнодорожного моста на левом берегу реки Белой. Отмечается, что звук взрыва был слышен в радиусе нескольких километров от этого места.

На место происшествия выехали специалисты, которые осмотрели территорию. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

До этого двое жителей Твери оказались под стражей после того, как заложили муляжи взрывных устройств у опор нескольких автомобильных мостов. Мужчины позвонили в правоохранительные органы, заявив о готовящемся в городе акте терроризма. Впоследствии специалисты установили личности звонивших, задержав их за имитацию минирования.

Ранее полицейские изъяли у крымчанина две самодельных булавы, взрывчатку и боеприпасы.