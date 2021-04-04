Объявлены результаты престижной международной музыкальной премии BraVo

По версии III Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки российский певец Дима Билан стал стал певцом года, а Little Big - группой года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

«3 апреля 2021 года при поддержке радио Monte Carlo и «Русской медиагруппы» в Центральном доме литераторов прошел гала-ужин премии Bravo-2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки», — сказано в сообщении.

Певицей года стала Zivert, она получила символ премии BraVo — золотой скрипичный ключ. В номинации «Поэт-песенник года» победу одержала Ирина Дубцова, лучшим композитором и лауреатом номинации «Саундтрек года» стал немецкий кинокомпозитор Ханс Цимммер.

Совместный трек Николая Баскова и блогера Дани Милохина «Дико тусим» стал «Дуэтом года», «Песней года» — «Комета» Jony (Джонни), «Альбомом года» — «7» Artik & Asti.

Ранее Дима Билан вступился за Манижу.