СК возбудил дело по факту гибели ребенка под снегом в Мурманской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки под снежной лавиной в Мурманской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение областного следственного управления СК РФ.

»Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка 2008 года рождения», — сказано в сообщении.

Агентство уточняет, что дело возбуждено по ст. 238 УК РФ, ч. 2, п. «в» — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Вечером 22 марта в районе города Оленегорск Мурманской области сошла лавина. Там находилась туристическая группа, состоявшая из троих взрослых и 13 детей, один из которых оказался под снегом. Сообщалось, что все остальные члены группы не нуждаются в помощи врачей, их состояние удовлетворительное. Позже стало известно о гибели 13-летней девочки.