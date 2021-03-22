Эксперт рассказал о темпах производства вакцин от коронавируса в России

Запуск в гражданский оборот третьей вакцины против COVID-19 позволит увеличить темпы вакцинации населения, заявил заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук Владимир Чуланов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности первых партий вакцины «КовиВак», которое он сделал в ходе встречи с разработчиками и производителями вакцин от коронавируса.

«Поскольку все вакцины производятся по разным технологиям, то и изготавливаются они на разных производствах. В связи с этим к массовому выпуску вакцины подключено максимальное количество производств», — рассказал Чуланов «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что наращивание темпов вакцинации — важная задача, с которой успешно справляются в России.

«Уже сейчас, несмотря на то, что мы начали вакцинацию не так давно, у нас вакцинировано более 6 млн человек. Это около 9% от планируемого количества — для того, чтобы сделать иммунную прослойку у населения, нужно вакцинировать 69 млн россиян», — напомнил он.

Эксперт отметил, что усиление производственных мощностей позволит обеспечить вакциной не только россиян, но и жителей других стран.

«Многие государства нуждаются в вакцине, но не имеют возможности самостоятельно производить ее. И когда мы сможем обеспечить свои потребности, мы сможем активно помочь и им», — заключил Чуланов.