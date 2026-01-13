Пытался дать взятку в «Черном дельфине»: пожизненно осужденному Арашукову добавили 10 лет

Оренбургский областной суд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, уже отбывающего пожизненный срок, к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. По данным следствия, через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания в колонии «Черный дельфин». Сам Арашуков вину не признает, утверждая, что стал жертвой провокации, и намерен обжаловать приговор.

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков, ранее осужденный пожизненно, приговорен еще к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей по делу о даче взятки сотруднику колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Оренбургского областного суда.

«По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову Р. Р. окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение суда.

Также судом были конфискованы 3 млн рублей, которые Арашуков передал в виде взятки, и еще 3 млн руб., которые готовились к передаче.

Адвокат экс-сенатора Дмитрий Трубников заявил, что будет обжаловать этот приговор, а Рауф Арашуков свою вину не признает.

Дело о взятке

По данным следствия, Рауф Арашуков через своего защитника пытался передать сотруднику ФСИН крупную сумму, рассчитывая на смягчение условий содержания. Речь шла о 6 млн рублей, однако именно сотрудник службы исполнения наказаний сообщил правоохранителям о попытке подкупа.

Представитель Арашукова по мессенджеру Telegram отправил силовику геолокацию и фото тайника с 1 млн рублей, расположенного на участке местности около села Благословенка Оренбургской области. После чего в другой тайник были заложены еще 2 млн рублей. Эти деньги впоследствии были изъяты сотрудниками ФСБ.

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что Арашуков, находящийся в колонии «Черный дельфин», за взятку хотел улучшить условия своего пребывания: получить больше телефонных разговоров и свиданий, увеличения числа посылок и передач, а также возможность выбора места работы в исправительном учреждении.

Сам Арашуков вину не признает, утверждая, что происходящее является провокацией. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Владимир Постанюк.

«Он категорично говорит, что он никаких денег никому не давал, ни у кого не брал, что это провокация. Просит, чтобы к нему приехали адвокаты. Я так полагаю, что в ближайшее время группа адвокатов к нему выедет, чтобы выяснить. Он категорично говорит, что он ничего не совершал», — сообщил Постанюк в конце октября.

В ноябре Арашуков добавился проверки его на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к даче взятки. Кроме того, экс-сенатор требовал перевести его из «Черного дельфина», так как там он якобы подвергался пыткам.

«Там он неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций», — утверждал его защитник.

Ранее стало известно, что бывший сенатор неоднократно обращался с просьбой заключить контракт с Минобороны для отправки в зону военной операции, однако разрешение так и не было получено. Адвокат Эльмар Ализаде пояснял, что отказ связан с тяжестью статей, по которым осужден Арашуков.

В 2024 году бывший сенатор обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он публично извинился перед «дорогим старшим братом» и попросил его о помощи — но не объяснил, в чем конкретно ему требуется содействие.

За что сидит Арашуков

Рауф Арашуков был задержан в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Позднее правоохранительные органы арестовали и его отца — Рауля Арашукова.

По версии следствия, именно отец экс-сенатора организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа. Работая советником гендиректора «Газпром-межрегионгаза», он использовал свое положение для назначения родственников и близких знакомых на руководящие посты в газовых компаниях Северного Кавказа. После этого участники схемы оформляли контракты на поставку завышенных объемов топлива, а излишки реализовывали на стороне.

В декабре 2022 года суд приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному лишению свободы. Их признали виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом, злоупотреблении полномочиями, растрате и заведомо ложном доносе. Суд установил, что за годы деятельности группа похитила у структур «Газпрома» газ на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Кроме того, Арашуковых признали заказчиками убийств зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.