Стало известно, когда состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 1 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций.

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проводят раз в два месяца. Последняя такая встреча прошла 30 ноября.

Во время встречи представители альянса обычно обсуждают ситуацию на рынке нефти, а также оценивают уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+. В ОПЕК ранее указывали, что у мониторингового комитета нет полномочий по принятию решений по уровням добычи нефти. Роль комитета ограничивается мониторингом исполнения сделки ОПЕК+ и анализом рыночных условий.

Однако мониторинговый комитет ОПЕК+ может рекомендовать решения по добыче нефти для альянса, но последние два года мониторинг рекомендаций не давал. Кроме того, комитет имеет право при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+.

4 января сообщалось, что государства ОПЕК+ сохранили планы заморозить предел нефтедобычи в первом квартале 2026 года на уровне декабря.

