Украинская детская писательница Лариса Ницой призвала русскоязычное население Украины «закрыть рты». Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

«Украинские московиты <...> пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто «разговариваю, как хочу», — сказала писательница.

Ницой призвала травить русскоязычное население Украины. По ее словам, это «антигосударственное действие», которое требует преследования и наказания.

В декабре прошлого года Верховная рада Украины исключила русский язык из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинская писательница оскорбила таксиста-ветерана за русский язык.