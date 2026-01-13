Размер шрифта
Украинская писательница потребовала от русскоязычных украинцев «закрыть рты»

Украинская писательница Ницой призвала травить русскоязычное население
YouTube

Украинская детская писательница Лариса Ницой призвала русскоязычное население Украины «закрыть рты». Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

«Украинские московиты <...> пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто «разговариваю, как хочу», — сказала писательница.

Ницой призвала травить русскоязычное население Украины. По ее словам, это «антигосударственное действие», которое требует преследования и наказания.

В декабре прошлого года Верховная рада Украины исключила русский язык из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинская писательница оскорбила таксиста-ветерана за русский язык.

