Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране

Каллас: ЕС не ожидает падения руководства Ирана, но работает над этим

Европейский союз не ожидает скорого падения руководства Ирана под давлением протестующих, но работает над этим, поддерживая гражданское общество в исламской республике. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, выступая на пресс-конференции во время визита в Берлин, сообщает ТАСС.

Она обратила внимание, что в истории есть много примеров падения режимов. Вместе с тем глава европейской дипломатии отметила, что вопрос заключается в том, что произойдет в Иране в дальнейшем.

«Пока не ясно, падет он или нет», — сказала она, отвечая на вопросы западных журналистов о том, «как скоро падет Тегеран».

По словам Каллас, для падения правящего в Иране режима необходима альтернатива внутри страны.

«Именно поэтому ЕС активно поддерживает гражданское общество», — добавила она.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список «террористических организаций».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.