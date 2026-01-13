В Гидрометцентре рассказали о похолодании в ночь на 14 января в Московском регионе

Гидрометцентр: ночью мороз в Московском регионе может окрепнуть до -20°C

Температура воздуха в Московском регионе предстоящей ночью может опуститься до -20°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В Москве ожидается -9…-11°C, местами — до -16°C, в Подмосковье — -8…-13°C, местами прогнозируется до -20°C.

Также в регионе не исключен небольшой снег, который местами может увеличить высоту снежного покрова на 2 см.

Днем 14 января также ожидаются осадки, -6…8°C в Москве и -5…-10°C в области.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в столичный регион придут сильные морозы, а к выходным атмосферное давление поднимется до рекордно высоких значений.

Также Шувалов также отмечал, что в Москве в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается. По его словам, выпавший в столице снег попадает в категорию слабого и назвать его снегопадом было бы преувеличением. Согласно его прогнозу, в среду, 14 января, ожидается небольшой снег, который не повлияет на дорожную обстановку. Пока на горизонте прогнозирования, пять-семь дней, оттепели не видно, добавил синоптик.

