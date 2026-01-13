Дроны атаковали два нефтяных танкера рядом с причалом КТК в Черном море

Еще два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что танкеры находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК. Как пишет агентство, общее число судов, атакованных беспилотниками на причалах КТК, увеличилось до четырех.

Представители консорциума пока не прокомментировали ситуацию.

В конце ноября 2025 года ВСУ при помощи морского беспилотника атаковали КТК, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

Казахстанская сторона отметила, что из-за снижения пропускной способности трубопровода страна была вынуждена переориентировать нефтяные потоки на другие направления и сократить добычу как минимум на 480 тыс. тонн.

Ранее в Казахстане завели дело из-за высказываний об атаке на КТК.