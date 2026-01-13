Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Дроны атаковали два нефтяных танкера рядом с причалом КТК в Черном море

Reuters: дроны ударили по танкерам, которые перевозят казахстанскую нефть
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Еще два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что танкеры находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК. Как пишет агентство, общее число судов, атакованных беспилотниками на причалах КТК, увеличилось до четырех.

Представители консорциума пока не прокомментировали ситуацию.

В конце ноября 2025 года ВСУ при помощи морского беспилотника атаковали КТК, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти. В минэнерго республики назвали произошедшее диверсией и заявили об угрозе мировой энергобезопасности. МИД Казахстана выразил протест, а украинская сторона сообщила, что приняла его к сведению.

Казахстанская сторона отметила, что из-за снижения пропускной способности трубопровода страна была вынуждена переориентировать нефтяные потоки на другие направления и сократить добычу как минимум на 480 тыс. тонн.

Ранее в Казахстане завели дело из-за высказываний об атаке на КТК.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610375_rnd_3",
    "video_id": "record::2ab91de3-14dd-4263-afbe-d03822f4f118"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+