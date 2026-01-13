Размер шрифта
Премьер Гренландии заявил о нежелании жителей острова переходить к США

Премьер Гренландии Нильсен: Гренландия хочет остаться с Данией, а не быть с США
Tom Little/Reuters

Гренландия отдает свое предпочтение Дании, а не Соединенным Штатам. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, передает британская газета The Guardian.

По его словам, Гренландия не продается, и если бы у жителей острова был выбор, они бы выбрали остаться с Королевством, а не стать частью США.

«Одно должно быть ясно для всех: Гренландия не хочет, чтобы ею владели США, Гренландия не хочет, чтобы ею управляли США, Гренландия не хочет быть частью США <...> Мы выбираем Гренландию, которую знаем сегодня, — часть Датского Королевства», — сказал премьер.

6 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о том, что в случае возможного нападения США на Гренландию, НАТО может «закончиться».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что для обеспечения национальной безопасности США необходима Гренландия. Премьер-министр Гренландии в ответ назвал «неуважительными» слова Трампа и призвал его не рассуждать об захвате острова. Также Нильсен отмечал, что причин для паники пока нет.

Ранее на Западе сравнили угрозы США в адрес Гренландии с действиями СССР.

