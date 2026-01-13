«Создать вторую Бучу»: экс-депутат Рады раскрыл планы Украины против России

Власти Украины намерены сознательно создать гуманитарную катастрофу в стране из-за отсутствия тепла и света в ряде городов, чтобы потом обвинить в этом Россию и окончательно сорвать мирный процесс. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Сказать, что эта ситуация (со светом и отоплением на Украине. — «Газета.Ru») приближает нас к миру и подтолкнет режим к тому, чтобы сесть за стол переговоров, не знаю. По крайней мере, на данном этапе, пока это не прослеживается. Мне кажется, они наоборот ждут какой-то гуманитарной катастрофы на Украине для того, чтобы все это показать на весь мир и сказать, вот Россия заморозила людей», — подчеркнул он.

По словам Килинкарова, власти Украины не прочь создать «вторую Бучу» из-за ситуации с отоплением в Киеве, чтобы обрушиться с обвинениями на Москву. При этом правительственный квартал и чиновники Украины, которые живут в частных домовладениях, не испытывают проблем с электроэнергией, указал собеседник.

«У них все хорошо и с генераторами, и с теплом», — отметил экс-депутат Рады.

По оценке Килинкарова, протестный потенциал на улицах украинских городов из-за отсутствия тепла и света в домах пока не настолько силен, чтобы так или иначе повлиять на власти Украины.

Потребители в пяти областях Украины остались 13 января без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что на Украине образовалась сложная ситуация с критической инфраструктурой.

Ранее в Днепропетровской области 100 тысяч семей остались без света.