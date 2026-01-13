Размер шрифта
Российский турист решил сделать селфи в Гродно и разбил голову, упав с форта

В Гродно российский турист упал с форта и разбил голову, делая селфи
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Гродно 62-летний турист из России упал с форта, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел около туристического объекта по дороге на Августовский канал. В милицию позвонил автомобилист, который обнаружил на обочине мужчину с травмой головы. Выехавший инспектор стал оказывать пострадавшему помощь и за одно выяснил обстоятельства случившегося.

Оказалось, что российский турист приехал в Гродно с женой и решил в одиночку отправиться осматривать форт. Когда мужчина решил сделать селфи, то потерял равновесие, упал с форта и ударился головой и правым боком о бетонные блоки — после этого он ненадолго потерял сознание. Придя в себя, отдыхающий сам добрался до дороги, остановил проезжавшую мимо машину и попросил водителя вызвать помощь.

Правоохранитель передал пострадавшего медикам. Врачи диагностировали у туриста закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы тела.

Ранее турист сорвался с водопада на Самуи, делая селфи со своей девушкой.

