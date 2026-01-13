Размер шрифта
Названы сроки окончания работ над 20-м пакетом санкций против России

Каллас: ЕС в феврале закончит работу над 20-м пакетом санкций против РФ
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Трансляцию записи пресс-конференции опубликовал сайт Еврокомиссии.

«Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце», — сказала она.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз — это «ненавидеть русских». Он указал, что политическое объединение переживает кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

В декабре прошлого года министры иностранных дел Евросоюза приняли санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России. Под ограничения попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, а также Международное движение русофилов.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».

