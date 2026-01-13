Температура в домах киевлян и одесситов опустилась до 5°C

Разумков: температура в домах в Киеве, Одессе и Харькове опустилась до 5°C

Во вторник, 13 января, температура в некоторых жилых домах, которые расположены в Киеве, Одессе и Харькове, опускалась до 5°C на фоне похолодания и проблем с электроснабжением. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, сообщает ТАСС.

«Сегодня в Киеве, Одессе, Харькове до 5 градусов тепла. <...> Нет отопления в больницах и домах», — сказал парламентарий.

Депутат Рады Лариса Белозер, в свою очередь, заявила, что в украинской столице в некоторых многоквартирных домах «пятый день» отсутствует отопление.

13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сотни многоквартирных домов в столице Украины остались без теплоснабжения после новых прилетов. По его словам, дефицит электроэнергии в городе стал еще больше, трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее на Украине назвали текущую ситуацию в стране самой сложной за всю зиму.