Трамп пригрозил «расплатой и возмездием» жителям Миннесоты на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social пообещал жителям Миннесоты «день расплаты и возмездия» за миграционную политику штата и протесты против действий службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

По его словам, демократам из Миннесоты нравятся беспорядки, которые устраивают анархисты и агитаторы, потому что это отвлекает внимание от $19 млрд, украденных «плохими и невменяемыми людьми». Он призвал народ Миннесоты не бояться, поскольку «день расплаты и возмездия грядет».

До этого журнал Time сообщил, что более тысячи демонстраций против ICE запланировано в американских штатах после выстрела пограничником в женщину в Миннеаполисе в штате Миннесота. По данным издания, десятки тысяч человек уже вышли на митинги 10 января, на марш в Миннеаполисе, где протесты и акции памяти продолжаются уже несколько дней.

Речь идет об инциденте, который произошел 7 января. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

Ранее власти США заявили, что «Америка для американцев».

