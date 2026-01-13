Российские спортсмены лишились шанса на Олимпиаду из-за отсутствия виз

Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились шанса выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 из-за отсутствия шенгенских виз. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал лавный тренер сборной России Евгений Плехов.

«Документы на визы были сданы заблаговременно. Уже больше месяца паспорта лежат. Времени было навалом, мы заблаговременно сдали расширенный состав, но по непонятным нам причинам паспорта до сих пор находятся в консульстве», — поделился он.

Отбор на Игры-2026 завершится 18 января. А визы, как рассказал Плехов, спортсмены получат не раньше 20 января. Он отметил, что из-за отсутствия виз российские спортсмены не смогут сделать 3D-замеры, без которых нельзя выступать на Кубке мира и других соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам.