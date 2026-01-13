Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Российские спортсмены лишились шанса на Олимпиаду из-за отсутствия виз

Российские прыгуны на лыжах не выступят на Олимпиаде из-за шенгенских виз
Павел Лисицын/РИА Новости

Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились шанса выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 из-за отсутствия шенгенских виз. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал лавный тренер сборной России Евгений Плехов.

«Документы на визы были сданы заблаговременно. Уже больше месяца паспорта лежат. Времени было навалом, мы заблаговременно сдали расширенный состав, но по непонятным нам причинам паспорта до сих пор находятся в консульстве», — поделился он.

Отбор на Игры-2026 завершится 18 января. А визы, как рассказал Плехов, спортсмены получат не раньше 20 января. Он отметил, что из-за отсутствия виз российские спортсмены не смогут сделать 3D-замеры, без которых нельзя выступать на Кубке мира и других соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612337_rnd_3",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+