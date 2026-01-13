Каллас высказалась на тему разрыва отношений США и ЕС

Каллас: ЕС не откажется от отношений с США, несмотря на их ухудшение

Связи Европы и США за последнее время ослабли, однако ЕС не готов «отскочить в трансатлантических отношениях на 80 лет назад». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Берлине, пишет ТАСС.

«США — это незаменимый союзник Европы», — сказала Каллас, при этом признав, что сегодня отношения стран ЕС с США находятся «не в лучшем состоянии».

Каллас выразила надежду, что при решении всех международных проблем США и Евросоюз станут «сильнее вместе». Также она призвала американские власти к работе по Гренландии.

До этого обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман допустил, что разлад между ЕС и США из-за Гренландии может привести к созданию альянса, альтернативного НАТО. Он отметил, что в случае разрыва отношений ЕС с Вашингтоном будет поставлено под вопрос существование американских военных баз на территории европейских стран. Также Брюссель может ввести ответные пошлины на товары, повысить налоги и ужесточить регулирование в отношении технологических компаний Соединенных Штатов, добавил Рахман.

12 января комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что захват Гренландии со стороны США будет означать конец НАТО.

