В Чувашии таксист переехал клиента из-за детского кресла

В Чувашии таксист пойдет под суд за то, что дважды переехал клиента

Житель Чебоксар стал фигурантом уголовного дела после отказа клиентам, которые вызвали его машину. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице гоголя. По данным ведомства, таксист не убедился, что рядом нет людей, и наехал на человека. На кадрах с места видно, как около автомобиля проходит мужчина, в какой-то момент водитель привел автомобиль в движение и дважды переехал пешехода.

«В результате указанного ДТП мужчина получил тяжкий вред здоровью», – сообщается в публикации.

Как рассказал сам таксист, мужчина был в числе пассажиров, которые хотели сесть к нему в салон с ребенком. Водитель отказал, так как у него не было специального кресла, после чего произошел конфликт.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Жителю Чебоксар, который находился за рулем, предъявили обвинения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, суд рассмотрит еще одно уголовное дело, связанное с нанесением повреждений автомобилю таксиста.

