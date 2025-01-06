Обрезание Господне: история, значение и традиции христианского праздника

В чем смысл праздника Обрезание Господне и как его обычно отмечает церковь

Обрезание Господне — важный христианский праздник, совпадающий с Новым годом по юлианскому календарю. Его корни уходят в иудейскую традицию, которая была переосмыслена в христианстве. Об истории, традициях, значении праздника и его месте в современной церковной жизни «Газете.Ru» рассказал священник одного из петербургских храмов Николай Савченко (отец Николай).

Когда отмечают Обрезание Господне

Ежегодно христиане отмечают праздник Обрезания Господня 14 января по новому стилю (1 января — по старому). Это непереходящий праздник, и его дата не меняется в зависимости от года или других церковных событий. Праздник отмечается на восьмой день после Рождества Христова, что подчеркивает его близкую связь с рождением Спасителя, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

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«Этот праздник является частью рождественского праздника. В этот день вспоминается ветхозаветный обычай, который был навсегда отменен Новым Заветом, однако Господь следовал Ветхому Завету и исполнял его, но с тем, чтобы дать людям более высокий и окончательный Новый Завет», — рассказал священник.

История Обрезания Господне

Праздник уходит корнями в ветхозаветные времена, когда зародился обряд обрезания крайней плоти как символ Завета между Богом и народом Израиля. Этот священный ритуал был не просто физическим актом: он символизировал принадлежность к избранному народу и готовность следовать заповедям Бога. В Священном Писании говорится, что на восьмой день после рождения Иисус был обрезан в соответствии с еврейской традицией, как того требовал закон Моисея. По своей сути, Обрезание Господне — это именины Спасителя.

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. Евангелии от Луки (Лк. 2, 21)

Это событие подчеркивает важный аспект жизни Иисуса Христа: он родился как человек, который подчинялся закону, установленному Богом. Его цель была не в том, чтобы отвергнуть или отменить эти законы, а, напротив, полностью исполнить их, демонстрируя свою покорность божественной воле.

Обрезание Иисуса Христа служит для верующих одним из свидетельств того, что Спаситель был реальным человеком из плоти и крови, то есть истинно воплощенным.

Значение праздника и смысл праздника Обрезания Господня?

Несмотря на то что Обрезание Господне не входит в число двунадесятых — самых значительных — праздников (в числе которых, Пасха, Рождество и Крещение Господне), православные верующие считают его очень важным событием в церковном календаре.

Праздник Обрезания Господня имеет не только историческое значение, но и глубокий духовный смысл. Он символизирует начало искупительной миссии Иисуса Христа и его добровольное принятие человеческой природы.

Обрезание демонстрирует смирение Христа и его готовность к жертве ради спасения человечества.

Для верующих этот праздник напоминает о необходимости духовного преображения, отказе от грехов и посвящении себя служению Богу. Обрезание Господне призывает христиан к внимательности, постоянному самоанализу и стремлению к совершенству. Этот день также акцентирует важность послушания Божьим заповедям, указывая на то, что даже Спаситель подчинялся установленным порядкам. Это учит христиан смирению и покорности воле Божией.

Традиция обрезания у иудеев. Какой смысл она имеет для православных?

В христианской традиции крещение стало заменой обрезанию как знаку завета с Богом, обратил внимание священник Николай Савченко. Если обрезание служило физическим знаком принадлежности к народу божьему, то крещение символизирует духовное очищение и новое рождение. Иисус говорит о необходимости крещения в Евангелиях например, в Евангелии от Иоанна 3:5.

В Новом Завете, особенно в посланиях Святого апостола Павла, подчеркивается, что спасение не требует соблюдения закона в том числе и обрезания, но достигается через веру и крещение. Он говорит о преобразовании веры из внешнего во внутреннее, то есть плотское обрезание иудеев у православных христиан заменено духовным актом:

«Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».

«Ветхозаветный обычай [обрезания] имел смысл, указывающий на необходимость ограничения и обуздания своих страстей. Но также он был обрядом, знаменующим вхождение в состав ветхозаветной церкви. В Новом Завете он был заменен крещением, и сейчас также в храм приносятся младенцы и дети с тем, чтобы войдя в Церковь крещением, иметь защиту и помощь Божью», — объяснил отец Николай.

По его словам, обычай приносить детей для крещения в течение нескольких дней после рождения, был на Руси и в других православных странах все время.

В последнее время родители чаще задерживаются с крещением младенцев, однако мы призываем всех не запаздывать с этим, видя пример Господа. Николай Савченко (отец Николай) священник

Традиции празднования Обрезания Господня

В день Обрезания Господня в церквях совершается особая праздничная литургия. Верующие собираются, чтобы прославить Господа и вспомнить о значении обрезания как символа начала его искупительной миссии. Многие приходят в храм для причащения и исповеди, очищая свою совесть и готовясь к празднованию двунадесятого праздника — Крещение Господня.

Цвет праздника Обрезания Господня, как и дней Рождества, — белый. Поста в этот день никогда нет, благодаря рождественским святкам. Николай Савченко (отец Николай) священник

Также в этот день семьи часто собираются вместе за праздничным столом. Это время для общения, укрепления семейных уз и совместной молитвы. Традиционные блюда могут включать пироги и угощения, которые символизируют радость и изобилие.

Верующие часто организуют благотворительные акции и помогают нуждающимся, проявляя милосердие и заботу о ближних.

Дата празднования Обрезания Господня также совпадает с Днем памяти святителя Василия Великого и Новым годом по старому стилю (или юлианскому календарю), напомнил собеседник «Газеты.Ru».

«В этот день, 14 января, мы также празднуем так называемый Старый Новый год. Хотя это праздник гражданский, однако это такое же самое празднование, как в обычный Новый год, но освященное веками и традициями. В этот день, одновременно и день святителя Василия Великого, в храмах служится литургия Василия Великого, имеющая небольшие отличия от обычной литургии», — рассказал священник отец Николай.

Какие еще были традиции празднования

​​В Малороссии накануне 1 января по старому стилю была интересная традиция, известная как «щедрование». В этот вечер люди ходили по домам и пели специальные щедривки, например, «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!». За свои песни они обычно получали от жителей деревень сладости и угощения.

В Центральной России и на Русском Севере этот день назывался Васильевым вечером. Название связано с Днем памяти святого Василия Великого, известного подвижника, богослова и философа, который составил один из важных христианских текстов — Символ веры. Святой Василий проявлял особую заботу о бедных и обездоленных, поэтому память о нем связана с благотворительностью.

Что можно и нельзя делать в праздник Обрезания Господня

Что можно и нужно делать

Посещение богослужений. Верующие в этот день посещают церковные службы и праздничную литургию. Это время для молитвы, благодарности и прославления Господа.

Молитва и покаяние. Важно уделить внимание духовной практике: читать молитвы, участвовать в исповеди и причащении. Это поможет укрепить веру и подготовиться к празднику Крещения.

Семейные собрания. Праздник часто отмечается в кругу семьи. Сборы с родными способствуют укреплению духовных и семейных уз.

Помощь нуждающимся. В этот день следует помогать нуждающимся, проявлять заботу, доброту и милосердие.

Духовные практики. В день Обрезания Господня следует уделять время духовным размышлениям, самоанализу и чтению Священного Писания.

Что нельзя делать

Работа и повседневные дела. В этот день рекомендуется воздержаться от тяжелых физический нагрузок и так называемой «мирской» работы, чтобы сосредоточиться на духовных аспектах праздника.

Грубые слова и ссоры. Избегайте конфликтов, споров и грубости. Праздник Обрезания Господня — это время для мира и согласия.

В праздновании дня Обрезания Господне, как и других, надо соблюдать умеренность и рассудительность. Николай Савченко (отец Николай) священник

Употребление алкоголя. Не рекомендуется чрезмерное употребление алкоголя, это может отвлечь от духовного аспекта праздника.