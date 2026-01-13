Размер шрифта
В Брянской области при атаке FPV-дронов ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Богомаз: мужчина пострадал при атаке FPV-дронов ВСУ на Белую Березку
Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате подлых действий ВСУ, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Накануне ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района. По словам Богомаза, в результате террористической атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам местного жителя и пообещал оказать его семье материальную помощь.

Ранее в Воронеже при атаке дронов ВСУ были повреждены более 40 домов.

