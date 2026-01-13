Валюта Японии упала до самого низкого уровня по отношению к доллару

Bloomberg: иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару

Японская иена упала до самого низкого с июля 2024 года уровня по отношению к доллару. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во вторник, 13 января, японская валюта упала на полпроцента до 158,91 иены за доллар.

Отмечается, что за прошлый год иена показала худшие результат среди стран «Большой десятки», укрепившись всего на 0,3% по отношению к доллару.

В конце декабря сообщалось, что Индия официально обогнала Японию и заняла четвертую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира. В данный момент крупнейшей экономикой мира является США, на второй строчке располагается Китай, на третьем месте находится Германия.

В начале 2025 года американский штат Калифорния обошел Японию по номинальному объему ВВП. Источником информации стали последний доклад Международного валютного фонда (МВФ) и статистика Бюро экономического анализа США.

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.