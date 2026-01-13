Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Валюта Японии упала до самого низкого уровня по отношению к доллару

Bloomberg: иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару
Issei Kato/Reuters

Японская иена упала до самого низкого с июля 2024 года уровня по отношению к доллару. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во вторник, 13 января, японская валюта упала на полпроцента до 158,91 иены за доллар.

Отмечается, что за прошлый год иена показала худшие результат среди стран «Большой десятки», укрепившись всего на 0,3% по отношению к доллару.

В конце декабря сообщалось, что Индия официально обогнала Японию и заняла четвертую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира. В данный момент крупнейшей экономикой мира является США, на второй строчке располагается Китай, на третьем месте находится Германия.

В начале 2025 года американский штат Калифорния обошел Японию по номинальному объему ВВП. Источником информации стали последний доклад Международного валютного фонда (МВФ) и статистика Бюро экономического анализа США.

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612373_rnd_7",
    "video_id": "record::29ed6b37-20d2-41d8-9e7a-011b14db4d8e"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+