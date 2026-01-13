Размер шрифта
Российские международные резервы обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли рекордного уровня в $763,9 млрд
Алексей Никольский/РИА Новости

Международные резервы России за период с 19 по 26 декабря 2025 года увеличились на 1,5% и достигли рекордного уровня в $763,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,5 процента, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении регулятора.

По состоянию на 19 декабря объем международных резервов России составлял $752,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в Международном валютном фонде. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с Центробанком РФ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

Ранее Путин дал поручения по российской экономике.

