Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Румынии захотели легализовать проституцию

Telex: члены партии премьер-министра хотят легализовать проституцию в Румынии
Shutterstock/Motortion Films

Несколько членов партии премьер-министра Румынии заявили, что хотели бы легализовать проституцию в стране. Об этом сообщает местное издание Telex.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение член румынской правительственной коалиции Ион Иордаке.

В публикации говорится, что подобное нововведение поддерживается румынским сообществом, однако до последнего времени никаких шагов в этом направлении не принималось.

По словам Иордаке, цель состоит в том, чтобы «регулировать, лицензировать и контролировать сексуальную деятельность».

«В Румынии такая деятельность существует, но в «черной зоне»: без санитарного контроля, без правовой защиты, под властью сетей торговли людьми. Я выбрал регулирование, а не лицемерие», — заявил он.

По мнению политика, защита здоровья и борьба с рабством не могут являться второстепенным являением. Он добавил, что государство должно регулировать подобные процессы и предоставлять медицинские осмотры в этой сфере, а также ввести наказание за торговлю людьми.

Ранее журналисты нашли в файлах Эпштейна упоминания о несовершеннолетних россиянках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612211_rnd_7",
    "video_id": "record::1b49f65e-c707-4e2e-8f9c-4ef29af16efc"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+