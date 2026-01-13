«Как мы можем людей призывать рожать?»: депутат Госдумы — о трагедии в роддоме Новокузнецка

В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал ввести систему мониторинга родильных домов по всей стране, прежде чем агитировать россиян рожать.

«Что касается оценки медучреждения, то здесь мы рискуем попасть в очень сильный, субъективный, необъективный рейтинг, и я бы не поддержал эту идею. А вот что касается системы мониторинга и, собственно говоря, создания системы, не допускающей кошмарного отношения к младенцам и к роженицам, и к медицинскому учреждению, тут, конечно, должны быть сделаны выводы крайне серьезные. И отвечать должны не только руководители медучреждения, но и те, кто непосредственно курирует отрасль в этом регионе», — подчеркнул он.

Милонов счел данный случай «серьезным ударом» по российской системе здравоохранения.

«Также на уровне Минздрава, я думаю, следует очень жестко провести соответствующую разъяснительную работу и, возможно, создать систему постоянного мониторинга состояния в медицинских учреждениях, особенно в родильных домах. Считаю, что это абсолютная подлость — не просто досадная оплошность, преступная халатность. Это бессовестность, профессиональная непригодность. И, конечно, это наносит очень серьезный удар по системе здравоохранения. Как мы можем людей призывать рожать, когда такие негодяи позволяют маленьким детям умирать от инфекции?» — подчеркнул он.

Депутат возмутился систематическими нарушениями в новокузнецком роддоме. Милонов призвал отправить в отставку тех, кто отвечает за здравоохранение в Кемеровской области.

«Поскольку нарушения системные и уже многолетние, то следует проверить не только это лечебное заведение, но и все медицинские учреждения по региону. И, конечно же, освободить от занимаемой должности тех должностных лиц, которые в регионе отвечают за медицинское обеспечение», — заключил он.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме №1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы.

На сайте роддома указано, что стационар закрыт «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией». По данным регионального минздрава, у всех умерших младенцев выявили внутриутробную инфекцию. Под наблюдением остаются четверо новорожденных. Подробнее – в сюжете «Газеты.Ru».

Местные СМИ выяснили, что в учреждении систематически нарушались медицинские нормы. За 2024 год было выявлено 150 случаев халатности врачей. О ситуации в самом роддоме стало известно только после публикаций журналистов.

Ранее роженицы Новокузнецка рассказали о жестоком отношении врачей роддома, где погибли 9 детей.