Сестра Ким Чен Ына оценила возможность улучшения отношений с Южной Кореей

Заявления властей Южной Кореи о снижении напряженности с КНДР являются иллюзиями. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, сестры лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, опубликованном агентством ЦТАК.

«Что касается различных оптимистичных планов Сеула по «улучшению отношений между Северной и Южной Кореей», то все они — не более чем несбыточные иллюзии. <...> реальность отношений между Северной и Южной Кореей никогда не изменится», — сказала замзаведующего.

Ким Ё Чжон добавила, что Южная Корея совершила «серьезную провокацию, нарушившую суверенитет» КНДР. Сестра северокорейского лидера призвала Сеул признать свою вину, извиниться и принять меры для предотвращения подобных шагов в будущем.

10 января представитель генштаба Корейской народной армии КНДР заявил, что Южная Корея с помощью беспилотников дважды нарушила воздушное пространство страны: 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. По его словам, Сеул должен быть готов ответить на произошедшее.

Директор департамента оборонной политики министерства обороны страны Ким Хон Чхоль заявил, что у Сеула нет планов по провокациям в отношении Пхеньяна.

