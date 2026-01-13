Умер выдающийся военный летчик Александр Верозуб

Выдающийся военный летчик, подполковник запаса Александр Верозуб скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» в Telegram-канале.

Причину смерти летчика уточнять не стали. В пилотажной группе сообщили, что Верозуб в 1966 году окончил машиностроительный техникум и был призван на срочную службу в армию. В августе 1967 года он поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, окончив его в 1971 году.

За время службы налетал в общей сложности около 2,5 тысяч часов, освоив управление такими самолетами, как МиГ-15, все модификации МиГ-23, Л-29 и др. Верозуб владел как одиночным, так и групповым пилотажем и представлял отечественную авиацию на международных авиапоказах в Финляндии, Франции, Швеции, а также на мероприятиях в Советском Союзе.

Летчик работал до 1992 года, а после уволился в запас. За безупречную службу и высокий профессионализм его наградили орденом Красной звезды и медалями.

В группе выразили соболезнования близким Александра Васильевича, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто знал летчика.

