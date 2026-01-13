Комику Гудкову придется заплатить штраф за пародию на песню Shaman

Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова за пародию на песню певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский». Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

Установлено, что Гудков в соцсети «ВКонтакте» разметил видеозапись с названием «Александр Гудков — Я узкий». При этом он использовал аранжировку популярной композиции Shaman «Я русский».

«[Гудков] изменил текст песни, применив словосочетание «Я узкий», — говорится в сообщении.

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в видеозаписи юмориста есть действия, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам происхождения. Наказание ужесточило то, что эту запись увидел широкий круг лиц. В результате Гудкова оштрафовали на сумму в размере 11 тысяч рублей.

До этого Гудков опроверг обвинения против себя в том, что он является «запрещенным человеком в России». Также он заявил, что не делал экстремистских призывов, и назвал утверждения в том, что он якобы финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), ложью и клеветой.

Ранее стал известен гонорар Гудкова за выступления в России.