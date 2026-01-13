Размер шрифта
Комику Гудкову придется заплатить штраф за пародию на песню Shaman

Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Shaman «Я русский»
Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова за пародию на песню певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский». Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

Установлено, что Гудков в соцсети «ВКонтакте» разметил видеозапись с названием «Александр Гудков — Я узкий». При этом он использовал аранжировку популярной композиции Shaman «Я русский».

«[Гудков] изменил текст песни, применив словосочетание «Я узкий», — говорится в сообщении.

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в видеозаписи юмориста есть действия, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам происхождения. Наказание ужесточило то, что эту запись увидел широкий круг лиц. В результате Гудкова оштрафовали на сумму в размере 11 тысяч рублей.

До этого Гудков опроверг обвинения против себя в том, что он является «запрещенным человеком в России». Также он заявил, что не делал экстремистских призывов, и назвал утверждения в том, что он якобы финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), ложью и клеветой.

Ранее стал известен гонорар Гудкова за выступления в России.

