«Не понимаю, кто принимает решения»: Дзюба о новом тренере «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал странным работу московского «Спартака» по подбору главных тренеров на фоне назначения на эту должность Хуана Карседо. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Не до конца понимаю, кто в «Спартаке» принимает решения. [Деяна] Станковича взяли из-за имени. Понятно, что у него не было опыта. У [Хуана] Карседо нет имени, но есть тренерская база того же [Унаи] Эмери. Хуан поработал с большими футболистами в больших командах», — заявил он.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее Карседо раскрыл, что ему сказал экс-тренер «Спартака» Эмери. 

