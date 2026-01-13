В Госдуме предложили связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей

В России ставка по семейной ипотеке может стать дифференцированной, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что, согласно инициативе, при рождении первого ребенка ставка по ипотеке составит 10%, при рождении второго — 6%, а третьего — 4%. При этом проценты будут снижаться в зависимости от ключевой ставки, уточнил парламентарий. Глава комитета отметил, что сейчас обсуждаются точные размеры ставок.

4 января Аксаков сообщил, что законопроект о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке планируется принять в первом квартале 2026 года. По словам депутата, в настоящее время документ вызывает неоднозначную реакцию у участников рынка, в том числе у застройщиков.

Ранее в Общественной палате предложили выдавать жилье семьям.