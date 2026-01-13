Девять младенцев умерли в «адском» роддоме в Кузбассе. Что там происходит?

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы.

В родильном доме Новокузнецкой городской клинической больницы №1 с начала января умерли девять новорожденных , сообщило РИА Новости со ссылкой на источники. Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил эту информацию.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия минздрава, выезжали главные внештатные специалисты. <…> После того как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию», — заявил Тарасов во время прямого эфира.

По данным новостного портала NGS.ru, в родильном доме №1 были дни, когда за сутки умирали по три ребенка. На данный момент роддом приостановил работу «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией» , указано на сайте учреждения.

Управление СК РФ по Кемеровской области, региональная прокуратура и Росздравнадзор инициировали проверки по факту смерти новорожденных. В СК уточнили, что проверка проводится по статье 293 УК РФ («Халатность»). Позднее следователи также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 статьи 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на четыре года.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков временно отстранен от исполнения обязанностей на период проверки.

«В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал он в Telegram.

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Новокузнецке сформирована федеральная комиссия для проверки системы родовспоможения в роддоме №1. Работу группы возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. В проверке участвуют эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, а также специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Почему умирают младенцы

В региональном минздраве заявили, что все умершие дети имели внутриутробную инфекцию . По данным ведомства, с начала декабря 2025 года по 11 января в этом медучреждении приняли роды 234 раза .

В реанимацию и отделение интенсивной терапии были переведены 32 новорожденных. Состояние 17 из них оценивалось как крайне тяжелое — врачи диагностировали тяжелые внутриутробные инфекции, при этом у одного младенца был выявлен первичный иммунодефицит. В 16 случаях дети появились на свет преждевременно, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела. На данный момент под наблюдением врачей в реанимации остаются еще четыре ребенка.

В правоохранительных органах сообщили агентству URA.RU, что у погибших младенцев диагностировали пневмонию, недоношенность, тяжелую дыхательную недостаточность, внутриутробную инфекцию и бронхолегочную дисплазию . Портал NGS42 со ссылкой на источники называет возможной причиной детской смертности менингококковую инфекцию , однако официально эту информацию не подтверждали.

По информации SHOT, одна из санитарок медучреждения болела ОРВИ, она проработала все новогодние праздники, несмотря на плохое самочувствие. Baza же со ссылкой на одну из пациенток пишет, что «весь персонал новокузнецкого роддома был болен».

При этом отстраненный от должности главврач Херасков заявил, что гибель новорожденных не связана между собой.

«С конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», — приводит его слова Telegram-канал Mash.

«Адское место»

По данным NGS42.RU, с 2024 года у роддома зафиксировали около 150 нарушений . Как рассказывают очевидцы, там и ранее происходили «страшные вещи», а персонал в прошлом уже допускал серьезные врачебные ошибки, которые приводили к гибели новорожденных.

Так, канал Mash Siberia в сентябре 2025 года сообщил, что во время грубого приема родов у одной из пациенток новорожденному якобы оторвали руку, в результате чего ребенок скончался. А Telegram-канал 112 пишет, что в 2024 году во время родов младенцу сломали ключицу, сказав матери, что та «не умеет рожать».

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их малышей, очень жаль, что в больницах работают настолько бессердечные люди», — приводит канал слова одной из пациенток.

Еще одна женщина утверждает, что ее ребенок умер после того, как она была направлена на естественные роды вместо кесарева сечения, несмотря на медицинскую необходимость.

Другая бывшая пациентка, рожавшая в учреждении в 2018 году, в разговоре с РЕН ТВ назвала роддом «отвратительным». По ее словам, из-за врачебных ошибок у нее после проведения кесарева сечения возникла инфекция.

«А потом оказалось, что у меня там все загноилось <...> Они мне толком там ничего не объяснили. Они меня быстро сбагрили в другую больницу, распороли все это дело и сбагрили», — отметила она.

Жительница Новокузнецка Кристина рассказала «Газете.Ru», что персонал отказывался делать ей кесарево сечение, хамил и не показывал ребенка после родов.

«Лежала там в 2005 году, привезли с преждевременными экстренными родами. Отношение хамское, прокесарили только после того, как муж привез деньги, чуть не угробили меня и ребенка, сын потом долго лежал под кислородом. Нас под шумок выписали быстренько, шов загноился. Потом уже в больнице заново вскрывали, чистили. Персонал постоянно ходил злорадствовал, особенно медсестры», — рассказала женщина.

Она рассказала о своей соседке, у которой в роддоме умер здоровый ребенок.

«В соседней палате девочка лежала, ребенок умер у нее через пару дней, муж у нее скандал учинил в больнице. По слухам, ребенок родился здоровый, по неизвестным причинам умер. И это не единичные случаи хамства и смертей в этом роддоме. С остальными беременностями я этот роддом стороной обходила <...> Это адское место», — сказала она.

Кристина добавила, что до сих пор имеет проблемы со здоровьем после родов в этом медучреждении.