Россия должна дать свое согласие на возможное размещение военного контингента НАТО на Украине после урегулирования конфликта, иначе многонациональные силы Запада будут уничтожены. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Сначала должен закончиться конфликт. Цели и задачи, поставленные президентом, когда будут достигнуты, тогда будем считать, что все в порядке, и подпишется какой-то договор с присутствием множества стран, когда в том числе не только для Украины, но и для России будут определены меры безопасности», — отметил депутат.

По словам Колесника, вопрос о потенциальном размещении сил Европы и США на Украине после урегулирования конфликта должен быть зафиксирован в итоговом документе о мирном решении кризиса.

«Это должно быть указано в конечном документе, что их войска могут быть размещены. <…> Там еще подпись России должна стоять, а если там подписи России не будет, то эти войска будут считаться враждебными», — заявил парламентарий, подчеркнув, что в таком случае силы НАТО будут уничтожены на Украине.

6 января 2026 года в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Также там была принята декларация по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран-союзников в ней обозначены не были.

