Кореевед ответил на вопрос о возможности казни экс-президента Южной Кореи

Кореевед Жебин: Юн Сок Ёля вряд ли казнят в Южной Корее, он сядет в тюрьму
Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вряд ли казнят после заявления прокуратуры страны, которая запросила соответствующую меру в отношении политика. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Александр Жебин.

«В Южной Корее президентов сажали в тюрьму, да и даже приговаривали, по-моему, к смертной казни. Это касалось Чон Ду Хвана (был президентом в 1980 — 1988 годах. — «Газета.Ru»), но все это заменялось (тюремным сроком. — «Газета.Ru»), и они досрочно все вышли на свободу», — подчеркнул специалист по региону.

По словам Жебина, южнокорейская политика «очень эмоциональна» и «характеризуется крайностями».

«Это, в принципе, укладывается в контекст южнокорейской политической жизни и вообще разборок между различными группировками правящей элиты. Но что Юн Сок Ёля казнят, я практически уверен, что этого не произойдет», — считает аналитик.

Как считает Жебин, бывший президент «посидит какое-то время», а затем выйдет на свободу.

13 января прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для Юн Сок Ёля. По данным надзорного ведомства, бывший президент был организатором мятежа и пытался сохранить власть путем захвата контроля над судебной и законодательной системами.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Ранее бывшую первую леди Южной Кореи заподозрили в получении взяток от шамана.

