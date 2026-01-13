На Украине заявили об острой фазе энергокризиса

Сегодня Украина переживает острую фазу энергетического кризиса. Об этом заявил кандидат на пост министра энергетики республики Денис Шмыгаль, выступая перед парламентом, трансляцию проводил телеканал «Рада».

«Последние [повреждения] особенно болезненные, ситуация сложная», — сказал экс-министр обороны.

Шмыгальт добавил, что вызовы в сфере энергетики «очень масштабные». По кандидата, его ключевой задачей на посту станет наискорейшее преодоление острой фазы энергетического кризиса.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в республике сложилась сложная ситуация с критической инфраструктурой. По его словам, в настоящее время особенно важна внутренняя устойчивость и работа, чтобы усилить защиту страны.

Утром 11 января украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о самой сложной ситуации с электроснабжением за всю зиму. В Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Проблемы со светом наблюдаются в самом Киеве, Днепре и других городах.

Ранее в Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины.