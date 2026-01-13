Размер шрифта
На Украине заявили об острой фазе энергокризиса

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сегодня Украина переживает острую фазу энергетического кризиса. Об этом заявил кандидат на пост министра энергетики республики Денис Шмыгаль, выступая перед парламентом, трансляцию проводил телеканал «Рада».

«Последние [повреждения] особенно болезненные, ситуация сложная», — сказал экс-министр обороны.

Шмыгальт добавил, что вызовы в сфере энергетики «очень масштабные». По кандидата, его ключевой задачей на посту станет наискорейшее преодоление острой фазы энергетического кризиса.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в республике сложилась сложная ситуация с критической инфраструктурой. По его словам, в настоящее время особенно важна внутренняя устойчивость и работа, чтобы усилить защиту страны.

Утром 11 января украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о самой сложной ситуации с электроснабжением за всю зиму. В Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Проблемы со светом наблюдаются в самом Киеве, Днепре и других городах.

Ранее в Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины.

