Один из корпусов МГУ на Моховой закрыли на карантин

Корпус факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице в центре Москвы закрыт на карантин. Об этом сообщил ТАСС студент вуза.

«Не пустили в корпус. Говорят, карантин. Слышал, что корь», — сказал он.

По словам студента, при входе в здание на Моховой его остановил охранник, чтобы сообщить о введении карантина и переносе занятий в другой корпус. На момент публикации официального подтверждения информации от МГУ и Роспотребнадзора не поступало.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается снижение заболеваемости коклюшем, корью и паротитом в результате мер, принятых в предыдущие годы. Она назвала ситуацию с этими заболеваниями стабильной и контролируемой.

Руководитель ведомства заверила, что «абсолютно точно дальнейшего роста не будет». По словам Поповой, все необходимые меры для предотвращения роста заболеваний уже приняты.

Ранее в МГУ ввели ограничения в связи с выявленным случаем кори.