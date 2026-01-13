Размер шрифта
Учительница порезла линейкой ребенка с аутизмом и заперла его в шкафчике

В Таиланде педагог применила силу к ученику с аутизмом и заперла его в шкафу
Учительница из Таиланда избила и заперла ученика с аутизмом в шкафу. Об этом пишет Thaiger.

Жительница провинции Нонтхабури обратилась к советнику министра образования, обвинив местную полицию в затягивании дела о физическом насилии над ее 12-летним сыном-аутистом.

По ее словам, еще 12 декабря прошлого года учительница порезала мальчику ногу острой линейкой и заперла в шкафу почти на час за «упрямство».

После инцидента подросток стал чаще плакать, а также регулярно повторял слова «больно», «упрямый» и «шкафчик». После расспросов он признался, что учительница разозлилась и подняла на него руку.

Одноклассник мальчика предоставил его матери аудиозапись, на которой слышно, как учительница ругается на ее сына. Записи с камер видеонаблюдения школы показывают, как педагог выводит подростка из класса, при этом мальчик идет так, будто испытывает боль.

Женщину допросили и обвинили в неправомерном наказании несовершеннолетнего, однако она отрицает свою вину.

Ранее в Краснодаре учитель оскорбил детей по национальному признаку и был уволен.

