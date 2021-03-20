В Белом доме уволили пятерых сотрудников за курение марихуаны в прошлом

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в своем Twitter сообщила об увольнении пятерых сотрудников за курение марихуаны в прошлом.

Увольнение произошло на фоне обещания новой администрации 45-го президента США Джо Байдена ослабить ограничения, связанные с использованием марихуаны сотрудниками государственных учреждений.

«Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности над тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме», — написала Псаки.

Она уточнила, что смягчение правил при новой администрации позволило новым людям поступить на работу в Белый дом, и только пять уволенных сотрудников стали исключением из этого правила.

В 38 из 50 штатов США использование производных каннабиса разрешено в медицинских целях, а еще в 15 штатах и столичном округе Колумбия — в целях рекреации.

Ранее Мексика полностью легализовала использование марихуаны в немедицинских целях.