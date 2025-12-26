На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР оценили заявления Японии о желании обладать ядерным оружием

Global Times: Япония движется по пути военного авантюризма
true
true
close
Tian Dingyu/Global Look Press

Япония движется по пути военного авантюризма и становится «нарушителем спокойствия», что подрывает основы послевоенного миропорядка. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По данным агентства Kyodo, неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, считает, что Токио нужно ядерное оружие.

«Японское правительство один за другим посылает опасные сигналы. <..> Япония превращается из ограниченной послевоенным международным порядком страны в «нарушителя спокойствия» для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже во всем мире», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Япония упорно не желает изживать милитаризм, что представляет собой прямой вызов международному порядку, установленному на основе плодов победы во Второй мировой войне.

В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.

