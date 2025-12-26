На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей

Глава МЧС Куренков: метро готово к выполнению мероприятий по защите людей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал о метро в стране, как объекте для защиты граждан. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, объекты российского метрополитена были и остаются готовыми к выполнению мероприятий по защите населения от возможных опасностей при их возникновении.

Накануне глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, что транспортный комплекс России готов к новогодним праздникам.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии с горожанами пообещал, что в городе до конца 2025 года откроют две новые станции на Красносельско-Калининской линии метро – «Юго-Западную» и «Путиловскую». Глава Петербурга отметил, что эти станции «практически готовы».

В августе глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов заявил, что власти города рассчитывают закончить строительство 16 новых станций метрополитена к 2035 году.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 60 станций метро в ближайшие десять лет.

