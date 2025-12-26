На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футбольный фанат случайно выдал расположение действующей ТЭЦ в Харькове

«Воевода вещает»: по ТЭЦ в Харькове ударили из-за фотографии футбольного фаната
Kostiantyn Liberov/AP

Удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Харькове был нанесен после того, как местный футбольный фанат опубликовал в социальных сетях фотографию с объектом. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

По словам автора публикации, некий Михаил Яворский обнародовал снимок с тренировки, сделанный рядом с ТЭЦ. На заднем плане видно трубу, из которой выходит дым. В результате кадр стал свидетельством того, что теплоэлектроцентраль продолжает функционировать.

«[Российские военнослужащие] доразведали, уточнили. Действительно работает. Пришлось исправлять ситуацию. Вчера вечером по ней отработали», — говорится в материале.

Автор в шутку призвал украинцев фотографироваться больше, чтобы Вооруженные силы РФ смогли избавить их «от ненавистного коммунистического прошлого».

Утром 24 декабря издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов.

Позднее мэр города заявил о повреждении теплоэлектроцентрали, из-за которого в Харькове наблюдаются проблемы с электроснабжением и отоплением. Как рассказал чиновник, ТЭЦ находится в пригороде. Но в связи с ее повреждением в Харькове пришлось ввести графики аварийных отключений света.

Ранее теплоэлектроцентраль в Херсоне, подконтрольном украинским властям, оказалась почти полностью разрушена.

