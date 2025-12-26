На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы минусы перераспределения доходов богатых россиян бедным регионам

Экономист Щербаков: контроль за доходами богатых вырастет при смене налоговой прописки
true
true
true
close
Shutterstock

Перераспределение части налогов богатых россиян в пользу бедных регионов через смену налоговой прописки чревато ростом бюрократии. Также подобная инициатива может привести к злоупотреблениям и увеличению контроля со стороны инспекций, сказал «Газете.Ru» экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

В Госдуме 15 декабря предложили перераспределять часть налогов обеспеченных граждан в пользу менее обеспеченных субъектов РФ через смену налоговой «прописки». Депутат Николай Новичков выступил с инициативой, адресованной россиянам, которые платят НДФЛ по повышенной ставке 15%: им предлагают перерегистрироваться из Москвы в удаленные регионы, чтобы их подоходный налог поступал напрямую в местные бюджеты. Парламентарий считает, что одних добровольных пожертвований для поддержки территорий уже недостаточно, а перевод налоговой регистрации мог бы стать более устойчивым, системным механизмом финансирования.

«Минус в том, что смена налоговой регистрации часто будет носить формальный характер и не означать реального участия человека в жизни региона. Это добавит бюрократии, споров с налоговой и может привести к злоупотреблениям. Основной риск — усиление налогового контроля и расширение практики принудительного перераспределения. Сегодня мера направлена на богатых, но в будущем подобный подход могут применить и к более широкому кругу налогоплательщиков, что подрывает доверие к стабильности налоговой системы», — отметил Щербаков.

По его словам, сама идея перераспределять деньги в пользу бедных регионов понятна и логична, но предложенный способ выглядит непродуманным и может создать больше проблем, чем решений.

Ранее россияне рассказали, кого считают богатым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами