Названы минусы перераспределения доходов богатых россиян бедным регионам

Перераспределение части налогов богатых россиян в пользу бедных регионов через смену налоговой прописки чревато ростом бюрократии. Также подобная инициатива может привести к злоупотреблениям и увеличению контроля со стороны инспекций, сказал «Газете.Ru» экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

В Госдуме 15 декабря предложили перераспределять часть налогов обеспеченных граждан в пользу менее обеспеченных субъектов РФ через смену налоговой «прописки». Депутат Николай Новичков выступил с инициативой, адресованной россиянам, которые платят НДФЛ по повышенной ставке 15%: им предлагают перерегистрироваться из Москвы в удаленные регионы, чтобы их подоходный налог поступал напрямую в местные бюджеты. Парламентарий считает, что одних добровольных пожертвований для поддержки территорий уже недостаточно, а перевод налоговой регистрации мог бы стать более устойчивым, системным механизмом финансирования.

«Минус в том, что смена налоговой регистрации часто будет носить формальный характер и не означать реального участия человека в жизни региона. Это добавит бюрократии, споров с налоговой и может привести к злоупотреблениям. Основной риск — усиление налогового контроля и расширение практики принудительного перераспределения. Сегодня мера направлена на богатых, но в будущем подобный подход могут применить и к более широкому кругу налогоплательщиков, что подрывает доверие к стабильности налоговой системы», — отметил Щербаков.

По его словам, сама идея перераспределять деньги в пользу бедных регионов понятна и логична, но предложенный способ выглядит непродуманным и может создать больше проблем, чем решений.

