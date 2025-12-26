На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор предложил создать по всей России точки с бесплатным интернетом

Сенатор Гибатдинов попросил Шадаева организовать точки с бесплатным Wi-Fi по РФ
Виталий Тимкив/РИА Новости

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву рассмотреть вопрос о создании общественных мест с бесплатным доступом к Wi-Fi по всей стране на фоне массовых отключений мобильного интернета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо, подготовленное сенатором Шадаеву.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания бесплатного публичного Wi-Fi в социальных объектах и общественных пространствах по всей территории Российской Федерации», — говорится в письме.

В условиях отключения мобильного интернета распространение этой практики на всю страну будет позитивно воспринято гражданами, а также обеспечит развитие критически важной инфраструктуры, отметил Гибатдинов.

До этого замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщил, что ведомство намерено создать базу, в которой будут храниться уникальные идентификационные номера (IMEI) всех мобильных устройств россиян. По его словам, это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета.

Ранее в России оценили шансы на полную блокировку всех VPN-сервисов.

