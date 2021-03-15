РФПИ: достигнуты соглашения по производству «Спутника V» в четырех странах ЕС

Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может начаться в Испании, Италии, Германии и Франции, соответствующие соглашения с компаниями уже достигнуты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V». В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», — отметил он.

По словам гендиректора фонда, после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам это будет способствовать поставке вакцины на европейский рынок. Кроме того, Дмитриев добавил, что ЕМА все-еще рассматривает заявку на регистрацию вакцины, которую подала РФ.

«Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V»», — заявил он.

Ранее стало известно, что ЕС планирует начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».