Путин надеется, что вакцинация от коронавируса в РФ пойдет быстрее

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране будет идти быстрее. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Будем надеяться, что и вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему», — сказал Путин.

10 марта стало известно, что в российских домах престарелых стартовала вакцинация от COVID-19.