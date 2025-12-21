На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московское «Динамо» с минимальным отрывом обыграло ЦСКА

Московское «Динамо» с минимальным счетом обыграло ЦСКА по буллитам
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в серии буллитов.

Основное и овертаймное время матча не выявили победителя и стали антирекордными по количеству атакующих действий. Игроки «Зенита» совершили 8 бросков в створ ворот соперника, что является минимальным показателем в истории лиги. ЦСКА за 60 минут оформили 26 бросков по воротам голкипера «Динамо» Владислава Подъяпольского, но также безрезультатно.

Единственную результативную атаку в игре с ЦСКА провел нападающий Артем Ильенко в буллитной серии.

«Динамо» повторило антирекорд КХЛ, который был установлен недавно — 22 сентября казахстанский «Барыс» также смог нанести 8 бросков по воротам в матче против минского «Динамо».

По итогам матча «Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 50 очками. ЦСКА находится на восьмой позиции с 41 очком. Ближайший матч «Динамо» состоится 23 декабря в 19:00 против «Динамо» Минск в гостях. Армейцы в этот же день в 19:30 сыграют на выезде с «Северсталью».

Ранее в КХЛ отказались от введения Fan ID после драки фанатов на матче.

