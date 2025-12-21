На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев назвал дату и место следующего заседания ЕАЭС

Токаев: следующее заседание ЕАЭС пройдет 28-29 мая в Астане
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Следующее заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае в Астане, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге приводит ТАСС.

Казахстанский лидер уточнил, что члены союза договорились собраться 28-29 мая.

21 декабря в здании президентской библиотеки им. Ельцина в Санкт-Петербурге прошла встреча лидеров ЕАЭС. Политики обсудили в том числе вопросы развития единого рынка союза. В следующем году председательство в ЕАЭС перейдет к Казахстану.

ЕАЭС — международная организация, существующая с 2015 года. Ее деятельность сконцентрирована на экономическом сотрудничестве членов союза. Сейчас в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они используют единый таможенный тариф, а товары между странами-участницами перемещаются свободно, без декларирования и госконтроля.

