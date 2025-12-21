На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Со дна озера в Башкирии подняли почти 800 утонувших овец, одна выжила

В Башкирии спасатели подняли со дна озера почти 800 овец
true
true
true

В Башкирии из озера Узеть в Бирском районе спасатели достали 780 овец. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Глава ведомства отметил, что работы по извлечению погибших животных продолжаются.

«В этой истории есть и хорошая новость, во время работы спасатели заметили одну выжившую овцу, которая ходила по льду озера», — написал Первов и добавил, что животное увели со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

16 декабря стало известно, что сотни баранов оказались на дне башкирского озера. Поголовье принадлежит одному владельцу. Баранов решили перегнать по льду недалеко от деревни Луч, но он оказался недостаточно плотным, поэтому животные провалились.

Изначально хозяин отары говорил, что утонуло 200-300 животных, но из озера уже достали в два раза больше овец.

Ранее лошадь провалилась в погреб в Перми и не смогла выбраться.

