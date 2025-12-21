Запорожская область частично осталась без света

Электричество пропало у части потребителей Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, энергоснабжение частично нарушено в Мелитополе, Бердянске, Приазовском, Акимовском, Васильевском, Куйбышевском, Михайловском, Токмакском, Каменско-Днепровском муниципальных округах.

«Бригады энергетиков оперативно провели восстановительные работы. Причины уточняются», — написал он.

14 декабря Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины. По его словам, удар ВСУ повредил высоковольтную линию электропередачи »Джанкой — Мелитополь».

Ранее в Верховной раде возмутились, что блэкаут произошел в Одессе вместо обещанной Москвы.