Песков рассказал о зарубежных визитах Путина в 2026 году

Песков: целый ряд зарубежных визитов будет у Путина в новом году

Целый ряд зарубежных визитов будет у президента России Владимира Путина в новом году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что прямо сейчас не будет все сразу анонсировать, но график визитов уже есть.

Песков добавил, что в январе у Путина не будет спокойного графика. По его словам, конкретно зафиксированных мероприятий на новогодние праздники у Путина нет, но есть ощущение, что «что-то будет обязательно».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль поздравит американского президента Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством.

Утром Песков говорил, что, если российский лидер решит поздравить коллегу из США с Рождеством, Кремль об этом сообщит.

Представитель Кремля отметил, что пока в графике Путина нет планов связываться с Трампом по телефону. Однако в случае необходимости разговор двух президентов может быть быстро организован.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.